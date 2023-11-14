Боброва: уверена, Плющенко делает максимум для того, чтобы раскрыть Муравьёву

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о новых программах фигуристки Софьи Муравьёвой, которая стала победительницей этапа Гран-при России в Казани.

«В короткой программе в прошлом году она проживала эту историю, потому что знала, о чём поётся, [понимала] эти эмоции. На одном из подкастов я сказала, что это какая-то слишком взрослая программа, но Соня тогда понимала, о чём она катает.

Сейчас скинем на то, что она была сосредоточена, потому что было крайне важно откатать чисто. А когда она немного подрасслабится… У неё же суперстабильные прыжки. Когда она катается, я не сомневаюсь, что она возьмет и прыгнет. Даже когда ход маленький для прыжка, она всё равно делает. Когда она запасётся уверенностью, то будет по-другому кататься. Я ей этого желаю, потому что спортсменка классная. Уверена, Женя Плющенко делает максимум для того, чтобы её в этом плане раскрыть. К чемпионату России, думаю, она подойдёт в оптимальной форме, чтобы бороться за самые высокие места. Будет ультра-си, не будет – она может взять стабильностью и взрослым катанием», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».

«Хочется, чтобы и тройной аксель был, потому что тройной аксель Муравьёвой – это красиво. Не все прыгают тройной аксель красиво, не все умеют прыгать тройной аксель именно так», — добавил спортивный комментатор Андрей Журанков.