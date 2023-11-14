Боброва — о КП Валиевой: у неё было такое жирное катание в самом хорошем смысле слова

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высоко оценила новую короткую программу Камилы Валиевой, не похожую на другие постановки в группе Этери Тутберидзе.

«Мне очень понравилась короткая программа, спасибо ей за неё. У неё было такое жирное катание в самом хорошем смысле этого слова. Сочное, насыщенное, с придыханием. Там всё было. Что мне нравится – смотрю на эту короткую, и мне порой не верится, что эту программу поставил Глейхенгауз. В самом лучшем смысле этого! Почему же он не ставит такие программы другим?

Начнут писать, что никто так не катается, как Валиева, никто так не может прочувствовать программу, и они будут в какой-то мере правы. Но там не веет Глейхенгаузом в этой программе, и это большой плюс.

У него в арсенале уже есть программы хорошие, есть яркие – и у Щербаковой, и у Валиевой, и у Медведевой, их ставит Глейхенгауз и конечно ещё обязательно что-то добавляет Этери Георгиевна, потому что у нее есть вкус на это. Но есть определенный стиль, который просматривается на протяжении многих постановок. А тут прям свежее дыхание!» — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».