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Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров пройдёт в Калуге

8–9 декабря в Калуге состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию на коньках среди юниоров. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

«Оргмоменты обсудили с генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России Александром Коганом, руководителем дирекции спортивного вещания Первого канала Ольгой Черносвитовой, генеральным директором ТРК «Ника» Екатериной Козырь, председателем региональной федерации фигурного катания Александром Логуновым, директором ДС «Центральный» Станиславом Лопуховым», — написал министр на своей странице.

Также Сердюков рассказал, что были решены вопросы размещения участников, подготовки ледовой арены и обеспечения судейства. Соревнования пройдут в Калуге на льду дворца спорта «Центральный».