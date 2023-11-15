«У него голова немножко встала на место». Тренер Дикиджи Татауров — о победе на Гран-при

Тренер фигуриста Владислава Дикиджи Олег Татауров рассказал о победе своего воспитанника на этапе Гран-при России, прошедшего в Казани. По словам специалиста, его подопечный поменял отношение к работе, что привело к такому результату.

«Мне кажется, у него правда голова немножко встала на место. Может быть, родительский настрой, может, бабушка повлияла. Он стал совсем по-другому работать. Я всё время своим спортсменам говорю: кто как работает, тот так и получает в качестве достижений на соревнованиях», — рассказал Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Владислав Дикиджи занял первое место на казанском этапе Гран-при России по фигурному катанию с результатом 287,40 балла.