ФФККР опубликовала изменения в календаре соревнований

На сайте Федерации фигурного катания России размещены изменения в календаре сезона-2023/2024.

Чемпионат России по прыжкам перенесён из Санкт-Петербурга в Москву на более поздний срок. Турнир шоу-программ «Русский вызов», наоборот, из столицы перенёсся в Петербург. Кубок Первого канала состоится на несколько дней раньше запланированного срока. Также в список соревнований добавился юниорский Кубок Первого канала в Калуге.

Все изменения выглядят следующим образом:

7-9 декабря 2023 г. — Кубок Первого канала среди юниоров — Калуга;

19-22 января 2024 г. — чемпионат России по прыжкам — Москва;

2-3 марта 2024 г. — Кубок Первого канала по фигурному катанию – Санкт-Петербург;

8-10 марта 2024 г. — турнир шоу-программ «Русский вызов» — Санкт-Петербург.