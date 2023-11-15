Тренер Дикиджи — о четверном акселе: у нас есть такая задумка — поучить его

Тренер по фигурному катанию Олег Татауров, работающий с фигуристом Владиславом Дикиджи, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал о работе над новыми элементами в программе спортсмена.

— Я где-то читала, что Влад хочет в будущем показать четверной аксель — это не шутки?

— Нет, есть у нас такая задумка поучить его. Он делает на тренировках такие комбинации, как тройной аксель — тройной аксель, четверной сальхов — тройной аксель. У нас задача не то чтобы его сделать, а поучить.

Напомним, первым на официальных соревнованиях четверной аксель исполнил американский фигурист Илья Малинин, это произошло 14 сентября 2022 года на турнире U.S. International Classic в Лейк-Плэсиде (США).