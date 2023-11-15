Тренер Дикиджи — о четверном лутце: решили довести элемент до стабильности в 80–90%

Тренер победителя четвёртого этапа Гран-при России в Казани Владислава Дикиджи Олег Татауров, работающий в СШОР «Звёздный лёд», в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал о решении вставить в программу четверной лутц.

— Четверной лутц у Влада был готов ещё в прошлом сезоне, он его показывал на чемпионате по прыжкам, но в программы вы этот прыжок не вставляли…

— Мы тогда не готовы были вставлять его в программы. Делать просто четверной лутц — это одно. Вставлять в программу — это большой риск, так многие говорят. Малинин говорит, что четверной аксель вставлять в программу — это большой риск. Мы решили этот элемент довести до полной стабильности, хотя бы до 80–90%, и вставить в программу.