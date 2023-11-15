Ученик Мишина Татауров: Туктамышева 12–13 соревнований ездила подряд и все выигрывала

Ученик Алексея Мишина, тренер по фигурному катанию Олег Татауров объяснил решение своего подопечного Владислава Дикиджи выступить на двух этапах Гран-при России в Казани и Самаре подряд.

«Мы так спланировали с ним, потому что он не очень любит смену часовых поясов. Мы с ним поговорили и решили, что два соревнования подряд — это не так плохо. Я смотрю на своего учителя Алексея Николаевича Мишина, прислушиваюсь к нему. Когда Туктамышева 12–13 соревнований ездила подряд и все выигрывала… Это тоже неплохое действие», — рассказал Олег Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Владислав Дикиджи одержал победу в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.