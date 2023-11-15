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Александра Трусова рассказала о неудачной попытке снять влог

Александра Трусова рассказала о неудачной попытке снять влог
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, как пыталась снять влог.

«Я до сих пор влоги не могу снять. Я пробовала, но в какой-то момент перестала это делать. Сняла несколько видео, потом решила, что сейчас я не хочу снимать, и ничего не получилось», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Напомним, после Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова перешла в группу тренера Светланы Соколовской, но выступила только на двух этапах Гран-при России, которые прошли осенью прошлого года. В новом сезоне Александра не участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Фигуристка активно выступает в различных ледовых шоу.

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