Тренер Татауров: всегда могу посоветоваться с Мишиным и узнать, как процветать дальше

Ученик Алексея Мишина, тренер по фигурному катанию Олег Татауров рассказал о поздравлениях от учителя после победы своего воспитанника Владислава Дикиджи на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Да. Моим учителям я очень благодарен — Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне Мишиным. Очень благодарен, что они меня научили этому всему. Причём и Татьяна Николаевна мне позвонила, поздравила, и Алексей Николаевич поздравил. Я очень ценю их работу как тренер, потому что они способствуют тому, чтобы я стремился, развивался. И всегда я могу, если что, посоветоваться с Алексеем Николаевичем, с Татьяной Николаевной, позвонить и узнать, как процветать дальше», — сказал Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.