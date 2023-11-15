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Тренер Татауров: всегда могу посоветоваться с Мишиным и узнать, как процветать дальше

Тренер Татауров: всегда могу посоветоваться с Мишиным и узнать, как процветать дальше
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Ученик Алексея Мишина, тренер по фигурному катанию Олег Татауров рассказал о поздравлениях от учителя после победы своего воспитанника Владислава Дикиджи на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Да. Моим учителям я очень благодарен — Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне Мишиным. Очень благодарен, что они меня научили этому всему. Причём и Татьяна Николаевна мне позвонила, поздравила, и Алексей Николаевич поздравил. Я очень ценю их работу как тренер, потому что они способствуют тому, чтобы я стремился, развивался. И всегда я могу, если что, посоветоваться с Алексеем Николаевичем, с Татьяной Николаевной, позвонить и узнать, как процветать дальше», — сказал Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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