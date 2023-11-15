Стал известен формат Кубка Первого канала среди юниоров

Появились детали формата, в котором пройдёт Кубок Первого канала по фигурному катанию на коньках среди юниоров, сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Как сообщается, в Кубке Первого канала среди юниоров примут участие две команды, составленные из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду. Каждая команда будет состоять из: трёх юношей-одиночников, трёх девушек-одиночниц, двух спортивных пар и двух танцевальных дуэтов.

К участию будут приглашены спортсмены в одиночном катании, занявшие 1-6-е места, а также спортивные пары и танцевальные дуэты, занявшие 1-4-е места в общем зачёте по итогам проведения шести этапов всероссийских соревнований среди юниоров (КМС) в период с октября по ноябрь 2023 года.

Соревнования проводятся только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Побеждает команда, набравшая максимальное количество баллов.

Ранее стало известно, где и когда пройдёт Кубок Первого канала среди юниоров.