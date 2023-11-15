Трусова: то, что фигуристки на мировом уровне идут на четверные — это очень круто

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова высказалась о том, что спортсмены, выступающие на мировом уровне, усложняют свои программы включением четверных прыжков.

«У нас два этапа подряд выиграли спортсменки без ультра-си вообще. То, что люди на мировом уровне идут на четверные, на усложнение контента, мне кажется, это очень круто. Даже в отсутствие российских спортсменов, которые задавали тенденцию, они всё равно пытаются двигать фигурное катание вперёд», — рассказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

Ранее Трусова подвела итоги выступления Камилы Валиевой на этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошёл в Казани.