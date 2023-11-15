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Софья Акатьева может пропустить весь текущий сезон

Софья Акатьева может пропустить весь текущий сезон
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Чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева может пропустить остаток текущего сезона, сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, 16-летняя фигуристка испытывает боли в ноге, которые, вероятно, являются рецидивом её предыдущего стрессового перелома. Сообщается, что боли в ноге приобрели хронический характер, и её восстановление может затянуться. С высокой вероятностью она не сможет выступить на ключевых соревнованиях текущего сезона, включая декабрьский чемпионат России. При этом не исключается, что спортсменка может успеть подготовиться к турниру шоу-программ, который пройдёт в конце сезона.

Трансляции Гран-при России и чемпионата России по фигурному катанию доступны в Okko.

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