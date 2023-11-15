Плющенко: Муравьёва была лучшей с двумя чистейшими прокатами, очень важная победа для нас

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о победе своей подопечной Софьи Муравьёвой на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию, завершившемся в Казани.

«Муравьёва была лучшей из лучших с двумя чистейшими прокатами на этапе Гран-При в Казани — это была очень важная победа для нашего частного клуба «Ангелы Плющенко»!

Впереди много стоит целей и задач, в том числе и по усилению прыжкового контента! Бомбим дальше, чемпионка! Поздравляю всю нашу команду «Ангелов Плющенко», всех тренеров, кто работает на протяжении четырёх сезонов с Соней! Медленно, но верно мы движемся к нашим главным целям — наивысшим достижениям в спорте», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.