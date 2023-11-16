Кузьмина и Студеникин выиграли юниорский этап Гран-при в Самаре в танцах на льду

16 ноября завершились соревнования юниоров в танцах на льду в рамках пятого этапа Гран-при России, проходящего в Самаре. Победу по итогам двух дней состязаний одержали Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, набравшие 175,11 балла.
Второе место заняли Василиса Григорьева и Евгений Артющенко (169,54). На третьем месте с результатом 155,85 балла оказались Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков.
Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Юниоры, танцы на льду. Итоговое положение
1. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин — 175,11 балла.
2. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 169,54.
3. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков — 155,85.
4. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 147,49.
5. Полина Пилипенко/Глеб Чернышев — 143,77.
6. Камилла Шарафутдинова/Родион Мурасалимов — 143,63.
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