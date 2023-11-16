Загитова — о неудаче Валиевой: подобные неприятные моменты делают спортсменов сильнее

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, как чувствовала себя Камила Валиева после неудачного выступления на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

Победительница командного турнира Игр-2022 Валиева лидировала после короткой программы, но по итогам произвольной оказалась только на четвёртом месте. Камила упала с четверного тулупа, вторым падением ей зачли проезд по льду в хореодорожке, из-за чего снизили оценки за компоненты программы. Кроме того, не были оценены два прыжка, так как их сочли повтором в секвенции.

«Я была в Казани, видела все своими глазами. Решение судей почти никто из спортсменов не оспаривает. После всего мне удалось поговорить с Камилой в раздевалке, я поддержала её. Сказала ей, что важно не опускать руки. Пожелала бы ей веры в себя. Конечно, она очень переживала из-за этого. Но спортсменов подобные неприятные моменты делают только сильнее. Надо только сделать правильные выводы», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.