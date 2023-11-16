Плескачёва обыграла ученицу Тутберидзе в короткой программе на юниорском Гран-при России

Фигуристка Лидия Плескачёва, которая занимается в группе тренера Светланы Пановой, выиграла короткую программу на пятом этапе юниорской серии Гран-при России, которая проходит в Самаре. За свой прокат Плескачёва получила на 0,51 балла больше, чем ученица Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова. Третий результат в короткой программе показала Мария Красноженова из Республики Мордовия.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 5-й этап. Самара

Девушки. Короткая программа

1. Лидия Плескачёва (Москва) – 71,54.

2. Алиса Двоеглазова (Москва) – 71,03.

3. Мария Красноженова (Республика Мордовия) – 66,12.

4. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 65,47.

5. Мария Мазур (Москва) – 65,31.

6. Екатерина Ципухина (Нижегородская область) – 64,49.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.