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Никита Малютин выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Самаре

Никита Малютин выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Самаре
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В Самаре, где проходит пятый этап юниорской серии Гран-при России, завершились соревнования юношей в короткой программе. Лучший результат показал 14-летний Никита Малютин, который занимается в ЦСКА в группе Сергея Давыдова. Прокат лидера судьи оценили в 78,45 балла. Вторым по итогам короткой программы стал петербуржец Александр Семков, третьим Максим Автушенко из «Ангелов Плющенко». Этих фигуристов разделяют в турнирной таблице 0,61 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 5-й этап. Самара
Юноши. Короткая программа

1. Никита Малютин (Москва) – 78,45.
2. Александр Семков (Санкт-Петербург) – 73,79.
3. Максим Автушенко (Москва) – 73,18.
4. Георгий Лихачёв (Москва) – 72,36.
5. Марк Лукин (Москва) — 72,18.
6. Кирилл Ноздреватых (Москва) – 70,58.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 5, Самара
Юноши. Короткая программа
16 ноября 2023, четверг. 19:15 МСК
Окончено
1
Никита Малютин
Москва
78.45
2
Александр Семков
Санкт-Петербург
73.79
3
Максим Автушенко
Москва
73.18

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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