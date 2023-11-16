Никита Малютин выиграл короткую программу на юниорском Гран-при России в Самаре

В Самаре, где проходит пятый этап юниорской серии Гран-при России, завершились соревнования юношей в короткой программе. Лучший результат показал 14-летний Никита Малютин, который занимается в ЦСКА в группе Сергея Давыдова. Прокат лидера судьи оценили в 78,45 балла. Вторым по итогам короткой программы стал петербуржец Александр Семков, третьим Максим Автушенко из «Ангелов Плющенко». Этих фигуристов разделяют в турнирной таблице 0,61 балла.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 5-й этап. Самара
Юноши. Короткая программа
1. Никита Малютин (Москва) – 78,45.
2. Александр Семков (Санкт-Петербург) – 73,79.
3. Максим Автушенко (Москва) – 73,18.
4. Георгий Лихачёв (Москва) – 72,36.
5. Марк Лукин (Москва) — 72,18.
6. Кирилл Ноздреватых (Москва) – 70,58.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.
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