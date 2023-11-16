«Без конкуренции — number one!» Ягудин — об образе Загитовой на вручении премии The Voicе

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал фотографии своей соведущей по «Ледниковому периоду» Алины Загитовой в образе, в котором девушка посетила вручение премии глянцевого журнала The Voice.

Загитова пришла в театр имени Пушкина, где проходило мероприятие, в шикарной длинной шубе, одетой на чёрное платье-корсет, которое было дополнено юбкой из прозрачного кружева со шлейфом на боку. Из того же кружева были сшиты длинные перчатки, а на декольте красовалось яркое украшение.

«Алина Загитова без конкуренции – number one!!!» — написал Ягудин под постом Загитовой, добавив к комментарию несколько смайлов в виде огня и аплодисментов.

Костюм Загитовой вызвал критику хейтеров за излишнюю открытость, однако большинство болельщиков поддержали фигуристку.