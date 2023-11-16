«С первым снегом!» Туктамышева показала кадры чувственной фотосессии в белой рубашке

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала кадры новой чувственной фотосессии, выполненной в чёрно-белой гамме.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева позирует в небрежно накинутой на плечи белой мужской рубашке и укороченных джинсах.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

«С первым снегом, друзья! (Вспоминаю, поменяла ли резину)», — подписала снимки Туктамышева.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

26-летняя Туктамышева приняла участие в контрольных прокатах сборной России перед сезоном-2023/2024, но позже заявила о том, что приостанавливает карьеру и пока будет участвовать только в различных ледовых шоу и других проектах. Решение Елизаветы связано с отсутствием мотивации в условиях отстранения российских фигуристов от участия в международных стартах.