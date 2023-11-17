Чайковская — о словах Родниной про первенство ЖЭКа: какая-то у неё боль осталась

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала слова Ирины Родниной о том, что Гран-при России по фигурному катанию похож на первенство ЖЭКа.

«Где это Ира выступила? Это Роднина, я так отвечу. Я её знаю. Если не вбросить, чтобы все размышляли… Она прекрасно знает состояние дел.

Что можно сказать об уровне выступающих фигуристов. Если о взрослых — выше нет, это мировой уровень, это чемпионы мира, это люди, которые показывают новое направление, обязательно следите во всех дисциплинах. Если о юниорах, мы вчера всех смотрели и очень довольны, у нас такой пласт юниоров, такое будущее, которое в скором времени заставит о себе говорить.

У нас потрясающая география, это то, чего мы добивались– раньше были Москва и Ленинград, немножко было здесь, немножко в Свердловске и ничего. А вчера я смотрела — и не могу перечислить всех участвующих от Хабаровска до запада. Вот это радует, высокий уровень выступлений, не было валяний, на сложных элементах катаются дети. Мы говорили, что лет 25 назад это было немыслимо даже во взрослом катании. Никто двойной-двойной не прыгает, только тройной-двойной, тройной-тройной. Это дети.

Мы как всегда задаём тон — и в мужском, и в женском, и в парах, и в танцах. Всегда были люди, которые дают направление тому или иному виду, это было очень ответственно. Сейчас нас не выпускают за границу, но мы продолжаем работать так же, при первом выходе туда мы опять будем все золотые – почему нас там не хотят видеть.

Не будем Роднину ругать, она великая спортсменка. В фигурном катании в работе тренера она себя не нашла, какая-то у неё, наверное, боль осталась. Отсюда редкие высказывания, которые ничего не значат», — передаёт слова Чайковской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.