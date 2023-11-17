Алиса Двоеглазова выиграла юниорский этап ГП России в Самаре

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Фигуристка Алиса Двоеглазова, представляющая Москву, одержала победу на юниорском Гран-при России в Самаре. Результат спортсменки по совокупности двух программ составил 230,78 балла.

На втором месте москвичка Лидия Плескачёва (218,09). Третью строчку в итоговом положении фигуристок заняла Екатерина Ципухина (Нижегородская область), набрав 205,81 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Пятый этап. Самара

Девушки. Итоговое положение

1. Алиса Двоеглазова — 230,78 балла.

2. Лидия Плескачёва — 218,09.

3. Екатерина Ципухина — 205,81.

4. Алиса Юрова — 201,27.

5. Мария Мазур — 200,89.

6. Надежда Понтелеенко — 196,68.

7. Мария Красножёнова — 195,04.

8. Кира Трофимова — 191,43.

9. Екатерина Кольцова — 191,10.

10. Василиса Абакумова — 182,46.