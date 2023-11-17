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Алиса Двоеглазова выиграла юниорский этап ГП России в Самаре

Алиса Двоеглазова выиграла юниорский этап ГП России в Самаре
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Фигуристка Алиса Двоеглазова, представляющая Москву, одержала победу на юниорском Гран-при России в Самаре. Результат спортсменки по совокупности двух программ составил 230,78 балла.

На втором месте москвичка Лидия Плескачёва (218,09). Третью строчку в итоговом положении фигуристок заняла Екатерина Ципухина (Нижегородская область), набрав 205,81 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 5, Самара
Девушки. Произвольная программа
17 ноября 2023, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
230.78
2
Лидия Плескачёва
Москва
218.09
3
Екатерина Ципухина
Нижегородская область
205.81

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Пятый этап. Самара
Девушки. Итоговое положение

1. Алиса Двоеглазова — 230,78 балла.
2. Лидия Плескачёва — 218,09.
3. Екатерина Ципухина — 205,81.
4. Алиса Юрова — 201,27.
5. Мария Мазур — 200,89.
6. Надежда Понтелеенко — 196,68.
7. Мария Красножёнова — 195,04.
8. Кира Трофимова — 191,43.
9. Екатерина Кольцова — 191,10.
10. Василиса Абакумова — 182,46.

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