«Побеждает грусть? Я бы так не сказал». Семененко — о короткой программе «Le Clown»

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко не согласился с мнением о грустной концовке его короткой программы «Le Clown», с которой фигурист группы Алексея Мишина выступает в сезоне-2023/2024.

«Почему в конце программы побеждает грусть, если последний аккорд в песне – мажорный? Я бы так не сказал. На открытых прокатах я упоминал, что зритель сам решает, что побеждает и какие у меня эмоции на душе. Не на лице (улыбается)», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой для спецпроекта «Анатомия фигурки».

Короткая программа «Le Clown» была поставлена в апреле 2023 года, и работа над ней велась непрерывно до премьеры на контрольных прокатах в сентябре – итого ушло пять месяцев.