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«Победа пахнет духами тренера». Хореограф Навиславская — об актёрском мастерстве фигуриста

«Победа пахнет духами тренера». Хореограф Навиславская — об актёрском мастерстве фигуриста
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Педагог группы Алексея Мишина по актёрскому мастерству, хореограф, заведующая отделением пластической выразительности Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала об актёрском мастерстве фигуристов.

«С маленькими мы работали по запахам. Я натаскивала их, чем пахнет победа. Они говорят: «Льдом». Я спрашиваю: «А чем пахнет лёд?». И одна девочк говорит: «Духами Сони Самодуровой». Победа пахнет духами тренера – логично, и это мотивирует. Другой фигурист сказал: «Нейлоном от костюма». Он нюхает, его трясти начинает, так что переделывали ощущения. У нас была программа, в которой я говорила фигуристу: «Запах потухшей свечи», и человек в этом состоянии катает. Где нащупать этот момент, через что найти подход в актёрском мастерстве – всё индивидуально», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой для спецпроекта «Анатомия фигурки».

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