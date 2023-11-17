«Победа пахнет духами тренера». Хореограф Навиславская — об актёрском мастерстве фигуриста

Педагог группы Алексея Мишина по актёрскому мастерству, хореограф, заведующая отделением пластической выразительности Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала об актёрском мастерстве фигуристов.

«С маленькими мы работали по запахам. Я натаскивала их, чем пахнет победа. Они говорят: «Льдом». Я спрашиваю: «А чем пахнет лёд?». И одна девочк говорит: «Духами Сони Самодуровой». Победа пахнет духами тренера – логично, и это мотивирует. Другой фигурист сказал: «Нейлоном от костюма». Он нюхает, его трясти начинает, так что переделывали ощущения. У нас была программа, в которой я говорила фигуристу: «Запах потухшей свечи», и человек в этом состоянии катает. Где нащупать этот момент, через что найти подход в актёрском мастерстве – всё индивидуально», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой для спецпроекта «Анатомия фигурки».