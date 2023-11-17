Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Семененко: спортсмены высокого уровня могут сочетать техническую и хореографическую часть

Семененко: спортсмены высокого уровня могут сочетать техническую и хореографическую часть
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко высказался об одинаковой важности как первой, так и второй оценки для фигуриста высокого уровня.

«Вообще, в мире фигурного катания идёт вечная дискуссия о том, что важнее – первая оценка или вторая. Спортсмена, который силён в техническом плане, критикуют за отсутствие хореографии, а фигуриста, предрасположенного к хореографии, ругают за отсутствие сложного технического набора. Чем хороши спортсмены высокого уровня – они могут сочетать и техническую, и хореографическую часть. Я считаю, что должен быть и хороший технический набор, в разумных пределах, и чтобы человек мог хорошо презентовать программу, передать образ, показать скольжение. Лучше не уходить во что-то одно», — сказал Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой для спецпроекта «Анатомия фигурки».

Материалы по теме
«Найти триггер — самая большая проблема». Прошли все этапы постановки «Клоуна» с Семененко
Эксклюзив
«Найти триггер — самая большая проблема». Прошли все этапы постановки «Клоуна» с Семененко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android