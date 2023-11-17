Юрист заявил, что ВАДА оспаривает теорию случайного загрязнения допинг-пробы Валиевой

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель на заседании совета учредителей организации рассказал о позиции организации в деле о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились 10 ноября. Решение ожидается не ранее конца января 2024 года.

«По случаю Камилы Валиевой, сдавшей положительную пробу незадолго до Олимпиады в Пекине, дисциплинарный антидопинговый комитет (РУСАДА) принял решение об отсутствии вины или халатности, это решение было оспорено в CAS ВАДА, ISU и РУСАДА. ВАДА оспаривает теорию случайного загрязнения, представленную Валиевой и её командой. ВАДА представило все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года», — приводит слова Венцеля «РИА Новости Спорт».