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Каори Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Эспоо

Каори Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Эспоо
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Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу в женском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия). За свой прокат Сакамото получила 69,69 балла, что всего лишь на один балл больше, чем её соотечественница Рён Сумиёси. Третий результат показала представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён (66,19).

Произвольную программу фигуристки покажут завтра, 18 ноября.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 5-й этап. Эспоо, Финляндия
Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) – 69,69
2. Рён Сумиёси (Япония) – 68,65
3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 66,19
4. Ён Ю (Южная Корея) – 63,46
5. Лорин Шильд (Франция) – 61,07
6. Янна Юркинен (Финляндия) – 58,63

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию доступны в Okko.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 5, Эспоо, Финляндия
Женщины. Короткая программа
17 ноября 2023, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
69.69
2
Рён Сумиёси
Япония
68.65
3
Ким Чхэ Ён
Южная Корея
66.19
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