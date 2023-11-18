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Гран-при России по фигурному катанию, танцевальные пары: во сколько начало, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, танцевальные пары: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 18 октября, стартуют соревнования взрослых на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Самаре на арене «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Заключительным событием дня станет соревнование танцевальных пар.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 5, Самара
Танцы на льду. Ритм-танец
18 ноября 2023, суббота. 16:30 МСК
Не началось

Ритм-танец начнётся в 16:30 мск.

В личном зачёте лидирует пара Егора Базина и Елизаветы Худайбердиевой.

Серия Гран-при России по фигурному катанию состоит из шести этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара, Москва. В этом году Суперфинал серии отменён. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.

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