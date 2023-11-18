Мозалёв — о 7-м месте: устал расстраиваться. Хочу счастливую жизнь в спорте, а не это всё

Чемпион мира среди юниоров 2020 года, бронзовый призёр чемпионата России – 2022 Андрей Мозалёв прокомментировал промежуточное седьмое место на пятом этапе серии Гран-при России.

«Что случилось, то случилось. Это можно уже забыть и кататься дальше с удовольствием. Главное, это даже не результат, особенно сейчас такой сезон, международных стартов нет. Надо просто получать удовольствие от катания и не зацикливаться на прыжках.

На каждом старте разные ощущения. Разные лёд, каток, зрители. Нужно по-другому готовиться. Я устал расстраиваться, просто устал. Хочу счастливую и радостную жизнь в спорте, а не вот это вот всё.

Публика поддерживала. Было слышно, я слышал во время проката, до, после, всегда я слышал. И это приятно, конечно, что они поддерживают в любом случае, несмотря на то, как я катаю. Это очень приятно, что фанаты остаются, несмотря ни на что. И это очень дорого для спортсменов, потому что когда у тебя постоянно что-то не получается, мотивация пропадает, но остаётся кататься ради зрителей, потому что зрители хотят, они, так сказать, кайфуют от моего катания, хочется это показывать. Поэтому можно сказать, что я катаюсь только ради своих фанатов и зрителей», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.