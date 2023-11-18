«Ещё не совсем втянулась». Хромых прокомментировала промежуточное 3-е место в Самаре

17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, оценила промежуточное третье место на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Я работала над своим настроем. Наверное, конечно, я настраивалась на чистый прокат, но как есть, так есть. Я рада, что откатала его не хуже, а всё-таки лучше.

Слышала ли я поддержу от фанатов? Конечно, я всё слышала. Я когда прыгала, ещё перед тем, как меня вызвали, я захожу в флип и мне кричат «Майя, давай!» И мне как-то это придавало силу, уверенность и спокойствие.

Наверное, ещё не совсем втянулась. Я чувствую, что мне нужно больше выступать, чтобы это стало мне более привычным. Ещё всё-таки есть вот эти вот нервы, какое-то ещё остаточное чувство, что я ещё только возвращаюсь, но его уже меньше. Не скажу, что сегодня мне было спокойно, но более-менее нормально», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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