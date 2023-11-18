Аймоз: у Валиевой была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро»

Французский фигурист Кевин Аймоз, который занял третье место на этапе серии Гран-при ISU в Финляндии, высказался о произвольной программе россиянки Камилы Валиевой, которую она катала на Олимпийских играх – 2022.

Аймоз в произвольной программе в сезоне-2023/2024 также выступает под музыку Мориса Равеля «Болеро».

«Для меня этот турнир (Гран-при Финляндии) стал настоящим кошмаром. Я чуть не снялся перед произвольной программой – настолько разобранным себя чувствовал морально. Я был отлично готов физически, даже начал восстанавливать на тренировках четверной сальхов.

Но тут что-то поломалось во мне после короткой программы. Я не могу найти в себе силы выйти и бороться. Мне очень помогла моя тренер. Я понял, что не имею права подводить публику, что это будет просто невежливо. И что надо откопать в себе льва – и бороться. Я горжусь, что смог сделать это.

Мой тренер несколько лет подряд предлагала мне кататься под «Болеро», но я боялся – потому что слишком много прекрасных фигуристов выступали под эту музыку. Можно вспомнить танцоров Торвилл – Дин, а в 2012 году Каролина Костнер выиграла со своим «Болеро» чемпионат мира. И я был там – и видел это своими глазами, это было невероятно. Я до сих пор помню каждое движение.

Наверное, это прозвучит для кого-то неожиданно сейчас, но у Камилы Валиевой тоже была прекрасная, просто невероятная олимпийская программа под «Болеро», – приводит слова Аймоза Sports.ru.