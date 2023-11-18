Леонтьева и Горелкин прокомментировали 3-е место в ритм-танце на Гран-при в Самаре

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, представляющие Москву, прокомментировали третье место в ритм-танце на пятом этапе Гран-при России, проходящем в Самаре.

Горелкин: Мы много работали с нашими тренерами, немножко видоизменили partial, немножко поменяли мне шаги и рисунок, в самбе добавили больше скорости, старались ещё больше доносить ту самую тему 80-х. Работали, работали и ещё раз работали.

Леонтьева: Сегодня было легче настраиваться на ритм-танец, чем на прошлом этапе, катали достаточно спокойно, нам было комфортно. Завтра будет ещё полегче, потому что, как правило, сложнее выходить именно на ритм-танец.

Горелкин: Да, согласен полностью с Сонькой, гораздо проще психологически было выходить, чем в Уфе. Плюс поддержка зала, неотъемлемая часть, было очень приятно! Зал заводил, было здорово.

Леонтьева: Конечно, очень хотелось показать программы, но перерыв был всего три — три с половиной недели, и они достаточно быстро прошли. Мы вернулись в Москву после первого этапа, начали готовиться, потом начались прокаты, и вот мы вроде бы опять на соревнованиях.

Горелкин: Даже за эти три-четыре недели мы соскучились. Атмосфера суперская, классный каток, нам нравится. Проверили ли всё перед произвольным танцем? Всё здорово, спасибо нашим мастерам, которые помогают с костюмами. Чуть-чуть всё сделали как нужно…

Леонтьева: Не чуть-чуть (смеётся). Всё сделали как нужно. Всё будет нормально.