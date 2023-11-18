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Каори Сакамото выиграла этап Гран-при ISU в Эспоо

Каори Сакамото выиграла этап Гран-при ISU в Эспоо
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Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу в женском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия). Сакамото выиграла как короткую, так и произвольную программу, набрав по сумме двух выступлений 205,21 балла. Вторую позицию сохранила Рён Сумиёси, допустившая ошибку при исполнении четверного тулупа. На третье место с 11-го благодаря успешному выступлению в произвольной программе поднялась американка Амбер Гленн.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 5-й этап. Эспоо, Финляндия
Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 205,21.
2. Рён Сумиёси (Япония) – 190,21.
3. Амбер Гленн (США) – 185,39.
4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 181,42.
5. Лорин Шильд (Франция) – 175,71.
6. Нелла Пелконен (Финляндия) – 172,88.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 5, Эспоо, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
18 ноября 2023, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
205.21
2
Рён Сумиёси
Япония
190.21
3
Амбер Гленн
США
185.39
Комментарии
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