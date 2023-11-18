Каори Сакамото выиграла этап Гран-при ISU в Эспоо
Поделиться
Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу в женском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия). Сакамото выиграла как короткую, так и произвольную программу, набрав по сумме двух выступлений 205,21 балла. Вторую позицию сохранила Рён Сумиёси, допустившая ошибку при исполнении четверного тулупа. На третье место с 11-го благодаря успешному выступлению в произвольной программе поднялась американка Амбер Гленн.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 5-й этап. Эспоо, Финляндия
Женщины
1. Каори Сакамото (Япония) – 205,21.
2. Рён Сумиёси (Япония) – 190,21.
3. Амбер Гленн (США) – 185,39.
4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 181,42.
5. Лорин Шильд (Франция) – 175,71.
6. Нелла Пелконен (Финляндия) – 172,88.
Комментарии
- 18 ноября 2023
-
20:59
-
19:40
-
19:03
-
18:53
-
18:21
-
18:17
-
18:06
-
17:54
-
17:22
-
16:49
-
16:41
-
16:38
-
16:13
-
15:56
-
15:46
-
14:49
-
14:46
-
14:40
-
14:39
-
14:24
-
13:38
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:27
-
00:17
- 17 ноября 2023
-
23:20
-
23:01
-
22:41
-
20:59
-
20:44
-
20:21
-
20:00
-
19:40
-
19:27
Партнерский контент