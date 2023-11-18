Каори Сакамото выиграла этап Гран-при ISU в Эспоо

Японская фигуристка Каори Сакамото одержала победу в женском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия). Сакамото выиграла как короткую, так и произвольную программу, набрав по сумме двух выступлений 205,21 балла. Вторую позицию сохранила Рён Сумиёси, допустившая ошибку при исполнении четверного тулупа. На третье место с 11-го благодаря успешному выступлению в произвольной программе поднялась американка Амбер Гленн.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 5-й этап. Эспоо, Финляндия

Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) – 205,21.

2. Рён Сумиёси (Япония) – 190,21.

3. Амбер Гленн (США) – 185,39.

4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 181,42.

5. Лорин Шильд (Франция) – 175,71.

6. Нелла Пелконен (Финляндия) – 172,88.