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Гран-при России по фигурному катанию, женщины: во сколько ПП, где смотреть

Гран-при России по фигурному катанию, женщины: во сколько ПП, где смотреть
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Сегодня, 19 ноября, в Самаре определится победительница пятого этапа серии Гран-при России – 2023/2024 в женском одиночном катании. Свои произвольные программы, в частности, представят Ксения Синицына (промежуточный лидер), Дарья Садкова, Майя Хромых и другие. Старт соревнований намечен на 14:30 мск.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 5, Самара
Женщины. Произвольная программа
19 ноября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Всего в рамках серии Гран-при будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Лидером серии Гран-при в данный момент является ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян с 36 очками.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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