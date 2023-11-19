Андрей Мозалёв раскрыл, что помогло ему чисто откатать ПП на 5-м этапе Гран-при России

Чемпион мира среди юниоров 2020 года, бронзовый призёр чемпионата России – 2022 Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление на пятом этапе серии Гран-при России.

«Итог двух этапов — это то, что я умею катать обе программы хорошо. В Уфе показал короткую программу, здесь — произвольную. Буду с таким настроем подходить к чемпионату России. Как сложить две программы на одном турнире? Это уже следующая ступень.

Вчера от всех получил поддержку, без поддержки не остался. И от болельщиков в том числе. Конечно, это помогает.

Вчера же сделал выводы. Сейчас старался отключить голову на прокат. До выхода на лёд мы с Арсением Димитриевым пытались себя как-то развеселить, чтобы не думать о прокате, и уже выходил выступать с отключённой головой, потому что тело всё знает, старался делать хорошо.

Короткую неудачно откатал чисто из-за психологических причин. Готов был на 100%, но психологически не совсем. А так, готовился к этапу в Самаре так же, мы не меняли тактику. Наверное, даже ещё прибавляли нагрузку, чтобы спокойно выкатывать произвольную.

После этапа в Уфе я приехал в понедельник, а уже в четверг-пятницу выступал в Питере, старался больше выступать, чтобы привыкнуть к этому ощущению. С момента выступления на Олимпийских играх уже прошло много времени. Конечно, что-то от этого опыта откладывается, но всё равно каждый год от соревнований разные ощущения. От всего разные. Как человек я ещё ментально расту, поэтому каждый год ощущаю себя по-разному», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.