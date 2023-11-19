Пётр Гуменник первым в этом сезоне в России набрал более 300 баллов

Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник стал первым российским фигуристом, кому в сезоне-2023/2024 удалось набрать более 300 баллов от судей по итогам проката короткой и произвольной программы на одном соревновании.

Это произошло на пятом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Гуменник за два проката получил в сумме 300,66 балла и уверенно выиграл турнир.

Отметим, что наиболее близким среди россиян к отметке в 300 баллов был прямой конкурент Гуменника, чемпион России — 2023 Евгений Семененко. На первом этапе ГП он получил от судей 289,37 балла.

На международной арене же, от соревнований на которой россияне отстранены, более 300 баллов в этом сезоне набирали неоднократно. В частности, первым это сделал американец Илья Малинин на домашнем этапе ГП ISU (310.47 балла).

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.