«Взяли купальники заранее». Ксения Синицына рассказала, как отпразднует победу в Самаре

19-летняя фигуристка Ксения Синицына рассказала, как отпразднует победу на пятом этапе серии Гран-при России – 2023/2024, который проходит в Самаре.

Фигурное катание. Гран-при России, пятый этап. Женщины. Итоги

1. Ксения Синицына – 216,08 балла.

2. Дарья Садкова – 210,70.

3. Ксения Гущина – 197,92.

4. Людмила Фурсова – 184,19.

5. Майя Хромых – 182,70.

6. Полина Свириденко – 181,67.

«Как буду отмечать победу? Сейчас все откатают, с друзьями пойдём в бассейн, он в отеле есть, взяли купальники, заранее договорились (улыбается). У нас очень хороший отель, слава богу, не «Волга» (смеётся)», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.