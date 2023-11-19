Ксения Синицына рассказала, как отнеслась к снятию Акатьевой с победного для неё этапа ГП

19-летняя фигуристка Ксения Синицына рассказала, как отнеслась к тому, что действующая чемпионка России Софья Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Самаре. Данные соревнования в итоге выиграла Синицына.

«Какие были эмоции, когда узнала, что Акатьевой не будет на этом старте? Как сказать… Если честно, для меня главное было выйти на лёд вообще. Я всё лето готовилась к этому сезону, хотела показать очень хороший результат. Эта неприятность, которая случилась на контрольных прокатах… Мне неприятненько было внутри. Когда я увидела списки, то, что я еду в Самару, я не обращала внимания, сколько людей там, с каким набором, главное для меня было выйти и кататься в своё удовольствие, делать то, над чем я работаю, чтобы оно приносило мне удовольствие. Чтобы я кайфовала сама от себя.

Как работали над произвольной программой? Мы очень много работали с Марией Касумовой. Она преподаёт джаз и хореографию на льду, мы очень много работаем над телом, над движениями, над взглядом. Также Илона Ивановна помогает добиться пластичности, расставляет все точки, фишечки, они вместе помогают нам из программы сделать «вау».

Произвольная программа была моей давней задумкой, я хотела что-то танцевальное, что-то, чтобы люди мне всю программу хлопали, чтобы я могла показать, как я умею двигаться, как умею работать лицом, телом. Есть классическая база, а есть другой стиль. Идёт обмен энергией», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию доступны в Okko.