Медведева рассказала, сколько времени заняли съёмки документального фильма про неё

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась по поводу документального фильма про себя.

Напомним, сегодня состоялась премьера фильма «Медведева против Медведевой».

«Соперники рано или поздно закончатся, если ты находишь мотивацию в своих соперниках и других людях. А если их не останется, что делать? Терять мотивацию? Постоянные соревнования с собой вчерашней — это более правильное решение. Все спортсмены говорят: «Я соревнуюсь сам с собой».

Мне интересно самой, я не смотрела полностью картину. Она менялась. Я кусками смотрела. Но главное, что я всю эту картину жила — это жизнь моя. Я плюс-минус понимаю, что там будет. По детству, может, не всё помню — но мы откопали такие кадры из моего детства, что мне самой будет интересно посмотреть. Снимали около пяти лет. Не постоянно со мной находилась камера, периодами какими-то. Многое не вошло в картину, но должно получиться интересно.

Сегодня самый необычный мой день рождения, о да! Нежданно-негаданно получилось вот так. Здорово, мне приятно. Я думаю, что после просмотра моего фильма дети ещё больше пойдут в фигурное катание. В фильме больше хорошего, чем плохого. Конечно, я бы могла вывалить все свои проблемы, все свои травмы, пожаловаться. Но я старалась высказываться о своём спорте, о своём пути максимально позитивно. Пожаловаться мы всегда можем, а подсветить что-то хорошее, красивое, отозваться с благодарностью — больше сил требуется на это. Негативу всегда есть место, а в свой день рождения я бы хотела позитивного. Так что картина больше мотивационная, нежели наоборот», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.