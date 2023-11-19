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Оксана Домнина и Роман Костомаров посетили премьеру фильма «Медведева против Медведевой»

Оксана Домнина и Роман Костомаров посетили премьеру фильма «Медведева против Медведевой»
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Российские фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров посетили премьеру фильма «Медведева против Медведевой».

«Знаем Евгению лет шесть точно. Наверное, по окончании Жениной карьеры мы ближе познакомились, до этого смотрели, наблюдали за её победами и успехами.

Красивая девушка, красиво выигрывала. Всё в ней сочетается. Трудолюбие и упорство — то, что привело её к успеху. Что ей подарили на день рождения? Себя. И цветы, конечно! Красивым девушкам надо дарить цветы. И некрасивым тоже. Всем девушкам надо дарить цветы.

Как преодолевать себя и обстоятельства? Это непросто. Главное, чтобы было желание для этого. Будет желание — тогда можно преодолевать любые трудности», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Она очень целеустремлённый человек, талантливый», — добавила Домнина.

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