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Авербух: желаю Медведевой человеческого счастья

Авербух: желаю Медведевой человеческого счастья
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух посетил премьеру фильма «Медведева против Медведевой».

«Я Женю знаю с её 15 лет. Мне посчастливилось видеть Женю разной. Женя, безусловно, очень целеустремлённый человек, который, я уверен, будет проявлять себя много и много раз в различных амплуа. Женя очень умный, интеллигентный человек, что мне очень импонирует в ней. Это выделяет её. Она глубокий человек, думающий, стремящийся развиваться, стремящийся искать, и я всесторонне буду поддерживать Женю. Желаю ей постоянных побед и над собой, и над своими соперниками. Главное — человеческого счастья», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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