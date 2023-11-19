Медведева — о втором месте на ОИ-2018: обидно было, плакала. Сейчас уже не плачу

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, как она относится к тому, что происходило на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году.

«Я настолько другой человек, настолько это было давно, так что когда всерьёз меня спрашивают — жалею я, не жалею я — я уже не помню. Это было шесть лет назад. Посмотрите на меня на Олимпиаде — это два разных человека. Я живу ту жизнь, про которую и представления не имела, что так можно жить. Какие могут быть сожаления? Я здесь, у меня планы на завтра, на послезавтра. А планов на прошлое нет. Ну, это было. Обидно было, плакала, а что поделать. Но сейчас не плачу», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.