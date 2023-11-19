Медведева рассказала, что ей больше всего понравилось в фильме про неё

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась по поводу премьеры своего фильма, отметив, какая часть ей нравится больше всего.

«Возможно, вы увидели что-то новое, интересные детали моей жизни, которые вы хотели узнать, но не знали. Про моё детство, мне кажется, мало кто слышал и видел. В основном, всё в настоящем было: выиграла — расскажите, какое ощущение от выигрыша, проиграла — какие ощущения от проигрыша. На будущее какие задачи и цели. Про детство обычно мало спрашивают, а тут любимая доля фильма — про мой ранний возраст. На некоторых кадрах я даже ходить ещё не умею. Мне кажется, это здорово, что я могу этим поделиться.

Я ещё раз хотела бы выразить огромную благодарность съемочной группе, которая с пониманием относилась к моему состоянию как к ментальному, так и физическому, к моему времени, понимая, что мне нужно готовиться к соревнованиям, что это всё стресс. Вы видели кадры из Канады — ребята специально прилетели ко мне в Торонто, постоянно находились рядом со мной. Три, четыре, пять недель съемок — это нормально. Ребята не просили делать каких-то постановочных кадров. Получилось натурально, наверное, без прикрас, без дублей.

Самое сложное — так раскрыться. В современном мире я говорю довольно смело, не боюсь говорить — да, тут было сложно, не прикрывать это чем-то наносным. Но от Жени 2018-го года, которая боялась всего и вся не дай бог лишнее слово сказать — сейчас я такая как сейчас, что хотите расскажу. За этим стоит большой личностный рост и путь», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.