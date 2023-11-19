Медведева: есть вещи, которые должны остаться за кадром и не быть на больших экранах

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как принималось решение, какие моменты её жизни будут показаны в документальном фильме «Медведева против Медведевой», а какие останутся за кадром.

«У каждого человека, наверное, есть какие-то свои моральные принципы. В моём случае главным требованием было, чтобы фильм был в основном про мой путь, про мои трудности, эмоции какие-то, и чтобы не было какого-то негатива. То есть я рассказывала, как поехала на чемпионат мира, что со мной происходило, про травмы. Про травмы я не могла молчать, хотя особо не люблю об этом говорить. Ну, вот как есть. Старались обойтись без приплетания других людей, хотя у многих, наверное, есть вопросы, я многое могла бы рассказать, но есть такое понятие, как жизненный принцип. Пускай всё это будет за кадром. Я знаю, что мы живём в современном мире, в мире социальных сетей, где многие полностью выкатывают свою жизнь напоказ. И всё-таки есть вещи, которые должны остаться за кадром и не быть на больших экранах», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.