Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева ответила на вопрос, есть ли кто-то, кто её вдохновляет.

«Не знаю, может, это грубо прозвучит, но, наверное, нет таких людей. Я стараюсь из всех сфер своей жизни брать какие-то позитивные моменты и смотреть на общую картину для моего развития. Да, есть спортсмены, люди, которые вдохновляют меня в моменте. Слава богу, что сейчас есть интернет, где можно всё что угодно найти, а если чувствуешь себя плохо, можно обратиться за помощью к кому угодно. Я, например, обращаюсь за помощью к социальным сетям, к каким-то видео, которые мне западут в душу. Когда я успокаиваюсь, когда мне хорошо, тогда я чувствую в себе силы идти дальше. Я выбрала для себя немного иной путь: не как мимолётное вдохновение в моменте, чтобы идти и делать; мне нужно искать вдохновение, чтобы идти с ним по жизни, играть в долгую. Это, конечно, сложнее, но продуктивнее», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.