Медведева сказала, что думает о художественных фильмах про фигурное катание

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась по поводу художественных фильмов про фигурное катание.

«Netflix снимает так, что она пришла ночью на каток, её бросил парень, она придумала сама программу в темноте и выиграла Олимпиаду. Обычно так это бывает, если речь о художественном жанре. В моём фильме задача была всё сделать максимально натурально», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.