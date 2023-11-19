Медведева рассказала, что не хотела бы, чтобы фильм про неё был художественным

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что она не хотела бы, чтобы про неё сняли художественный фильм.

«С моим участием вряд ли. Я уже так олимпийскую программу не скатаю (смеётся). Жаль, конечно, но мне кажется, если в будущем получится снять это прям так киношно в плане искусства на кинокамеру, это может получиться очень интересно и очень красиво. Потому что фигурное катание — это один из самых красивейших видов спорта в мире, по моему мнению», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.