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Медведева рассказала, что не хотела бы, чтобы фильм про неё был художественным

Медведева рассказала, что не хотела бы, чтобы фильм про неё был художественным
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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что она не хотела бы, чтобы про неё сняли художественный фильм.

«С моим участием вряд ли. Я уже так олимпийскую программу не скатаю (смеётся). Жаль, конечно, но мне кажется, если в будущем получится снять это прям так киношно в плане искусства на кинокамеру, это может получиться очень интересно и очень красиво. Потому что фигурное катание — это один из самых красивейших видов спорта в мире, по моему мнению», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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