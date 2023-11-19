Медведева: для меня важно, что в фильме много рассказали про бабушку

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о реакции на просмотр моментов из своей жизни в документальном фильме «Медведева против Медведевой» по прошествии времени.

«Сейчас это называется таким словом, как кринж. Пару раз такое чувство во время фильма возникало. Но на самом деле было интересно посмотреть, самой что-то вспомнить. И для меня важно, что про бабушку много рассказали. Мне кажется, она бы тут в первых рядах сидела, как самый главный поклонник всего, что со мной связано», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.