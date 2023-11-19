Медведева: было бы очень интересно посмотреть фильм про прошедшие Олимпийские игры

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, о ком из фигуристок хотела бы посмотреть документальный фильм.

«Проблема, наверное, в том, что все современные фигуристы, особенно наши девчонки, росли на моих глазах. Я знаю их историю, видела, что происходило у них в жизни. Но, наверное, это покажет время, про кого снимут документальный фильм. На самом деле у нас сейчас настолько… хочется сказать подрастающее поколение, а в действительности девчонки уже всё повыигрывали и прошли очень многое. За два-три года можно прожить целую жизнь спортивную. Думаю, было бы очень интересно посмотреть фильм про прошедшие Олимпийские игры. Просто про всё, что там происходило, как это было», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.