Хореограф Морошкин — о выступлении Гуменника: я в восторге, я поражён, я рад за Петра

Хореограф Николай Морошкин дал комментарий о выступлении Петра Гуменника в финале Гран-при России, который проходил в Самаре.

«Я в восторге, насколько в одном человеке соединяются качества, которые помогают ему становиться лучше, показывать это людям и радовать людей. И ум, и воспитание, и мудрость, и умение собраться, чувство юмора, максимальная возможность показать всё, что ты можешь. Представляю, насколько это тяжело. Я в восторге, я поражён, я рад за Петра.

Тяжело ли шла подготовка после Красноярска? Наоборот, стало легче. После микротравмы, которая случилась, к сожалению, в момент подготовки – ещё до Красноярска, – это момент набора формы, который требует времени. К первым соревнованиям не совсем был готов, хотел пойти на самый сложный контент сразу в короткой программе, что не получилось. Сейчас чуть-чуть понизили контент прыжковый и стоимость, но это никак не повлияло на его оценки и его победу. Между этапами подготовка проходила очень хорошо, очень спокойно, и форму набрал хорошую.

Пётр до последнего хотел идти на самый сложный контент, тяжело ли его останавливать? Да, потому что он максималист. Он хочет быть лучше, становиться сильнее и в хореографической части, и в технической. Но с возрастом он стал спокойнее, холоднее голова в последнее время», — сказал Морошкин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.